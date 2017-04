Marco Schällibaum glaubt nach Spielschluss eine Antwort darauf zu haben: «Ich verstehe nicht, dass die Liga Alain Bieri in diesen Wochen für ein FCZ-Spiel aufbietet. Im letzten Match hat er den FCZ benachteiligt. Für mich liegt es auf der Hand, dass Bieri im Unterbewusstsein wieder etwas gut machen wollte.» Was Schällibaum nicht sagt, aber Fakt ist: Alain Bieri gilt für die Aarauer seit Jahren als rotes Tuch. Das ging einst so weit, dass man den Berner eine Zeit lang sogar als Schiedsrichter für Spiele mit FCA-Beteiligung ablehnte.

Geschenke von Vanins

So gross die Freude des Heimteams über den 3:2-Sieg in letzter Minute und den nächsten Schritt in Richtung Wiederaufstieg, so gross der Frust im Lager der Aarauer. Die vierte Niederlage in Serie ist nämlich in dreifacher Hinsicht bitter: Primär wie erwähnt wegen den Entscheidungen des Schiedsrichters, dazu kommen der unglückliche Spielverlauf und die unbelohnte Leistungssteigerung.

Mal abgesehen von die wie schon eine Woche zuvor gegen Winterthur (2:3) verschlafenen ersten 20 Minuten war das, was der FCA gestern im Letzigrund zeigte, punkto Einsatzwille und Moral ein grosser Schritt in die richtige Richtung. So gross, dass sich bereits das Glück wieder auf die Seite der Aarauer gesellte: Sowohl dem 1:2 durch Tréand und dem 2:2 durch Wüthrich gingen krasse Fehler von FCZ-Goalie Andris Vanins voraus, dem sonst so stabilen Letten.