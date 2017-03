Nachdem gegen Jahresende von der HSG eine grandiose Siegesserie hingelegt werden konnte, klappte der Auftakt der Rückrunde nicht nach Wunsch. Die Siggenthaler mussten sich auswärts sehr schweren Gegnern stellen und wurden in die Schranken verwiesen. Nach diesen Niederlagen findet sich die HSG Siggenthal /vom Stein Baden im Tabellenkeller auf dem elften Platz wieder.

Der TV Endingen hingegen liegt sieben Runden vor Saisonschluss mit 5 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze und peilt einmal mehr den wohl längst verdienten Aufstieg in die NLA an.

Die Vorzeichen sind also klar und sehr unterschiedlich. Gerade deshalb ist das Spiel für die beiden Kontrahenten sehr wichtig. Die Endinger dürfen auf ihrem bisher sehr zielstrebigen Weg zum Ligawechsel nicht unnötig Punkte abgeben, während die HSG Siggenthal den Nachbarn Punkte stehlen muss, um sich tabellarisch nach hinten absichern zu können.

Mit Sicherheit konnte die Vorbereitung auf das Spiel vom kommenden Sonntag besonders gewissenhaft und detailreich angegangen werden, da alle Beteiligten einander bestens kennen. Die guten Beziehungen neben dem Feld müssen aber beide Teams während sechzig Minuten komplett ausblenden.

Die HSG Siggenthal/ vom Stein Baden hat in früheren Derbys schon bewiesen, dass sie dem TV Endingen Paroli bieten können. Die Siggenthaler spielen bereits seit sechs Saison ununterbrochen in der NLB. Die jetzige Situation ist schwierig und die Routiniers werden das Ruder übernehmen müssen