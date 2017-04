In diesem Jahr findet die Veranstaltung der Geschäftsleute, Freunde und Fans von Xamax am 19. Mai in der Eishalle neben dem Stade de la Maladière statt. Die Gala ist für die Region Neuenburg der wohl bedeutendste gesellschaftliche Event. Es gibt aber auch kleinere Dinge, die zeigen, wie Xamax funktioniert. Im Hinblick auf die Oster-Feiertage Mitte April dieses Jahres verkauft die Fondation Gilbert Facchinetti 2000 Osterhasen.

Dass die süssen Dinger aus Qualitäts-Schokolade im Nu verkauft sein werden, versteht sich von selbst. «Die Menschen lieben Xamax», sagt Page. «Sie können sich mit dem Fussballklub identifizieren. Schliesslich sind Trainer Michel Decastel und viele Spieler Neuenburger. Das schweisst zusammen. Der Teamgeist ist einer der wichtigsten Gründe, warum Xamax an der Spitze der Challenge League mitmischen kann.»

Eine unerwartete Wendung

Die Geschichte von Frédéric Page ist eine spezielle. Vor acht Jahren nahm sein Leben als Profi eine unerwartete Wende. Page, damals 30 Jahre alt, verhandelte mit dem FC Aarau über einen neuen Vertrag und hätte sich durchaus vorstellen können, langfristig im Brügglifeld zu bleiben. Es kam anders. Statt einen Zweijahresvertrag beim FC Aarau unterschrieb Page einen Dreijahresvertrag bei Xamax. Nach einem Abstecher zu Lausanne kehrte er zu Xamax zurück und trug 2013 dazu bei, dass die ein Jahr zuvor zwangsrelegierten Neuenburger in die 1. Liga Classic aufstiegen.