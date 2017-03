Mal schauen, was der 1.78 Meter grosse und 74 Kilogramm schwere Techniker heute Abend im Brügglifeld gegen den souveränen Leader und vermutlichen Aufsteiger FC Zürich drauf hat. Macht Audino erneut Werbung in eigener Sache? Schön wär’s: Schliesslich will der 25-jährige Offensivspieler seine Laufbahn als Berufsfussballer nicht nur fortsetzen, sondern nochmals richtig durchstarten.

Audino hat beim FC Wil einen Vertrag bis 2020. Der mit den Ostschweizern ausgehandelte Leihvertrag mit Aarau dauert nur noch bis Ende Saison. Was bringt die Zukunft? «Darüber mache ich mir momentan keine Gedanken», erklärt Audino. «Ich will in den verbleibenden dreizehn Spielen Erfolge mit dem FC Aarau feiern. Und zeigen, was in mir steckt. Alles andere kommt von selbst.»