Der Schweiss tropft von seiner Stirn. Lukas Strebel lacht. Nur wenige Minuten hat er gespielt, am vergangenen Samstag, aber: «Wir haben gewonnen, haben gegen GC Amicitia zwei wichtige Punkte geholt.» Doch der 23-Jährige fügt an: «Um mehr als eine Zwischenstation handelt es sich nicht für uns.» Seinen Blick richtet Strebel bereits nach vorne. In den beiden Heimpartien in der Schachenhalle gegen den BSV Bern Muri (heute Mittwoch, 20 Uhr) und gegen Schlusslicht Fortitudo Gossau (am Samstag, 18 Uhr) gilt es, die Finalrundenqualifikation sicherzustellen.

Lukas Strebel, der jüngere Bruder von HSC-Linkshänder Patrick Strebel, ist keiner,der herausragt in der Überraschungsmannschaft der diesjährigen Meisterschaft. In der Equipe des Aufsteigers aber kommt dem Rechtshänder eine besondere Funktion zu. Strebel ist der am vielseitigsten einsetzbare Spieler. Am Kreis, als linker wie als rechter Flügelspieler, in der Defensive auf der wichtigen Zweierposition oder am Flügel hat er schon Aufgaben übernommen. «Lukas ist unser wichtiger siebter Mann», sagt Coach Misha Kaufmann und hebt hervor, wie ihm Strebels Vielseitigkeit behagt.

Strebel fühlt sich in dieser Position wohl. «Ich bin so etwas wie der Joker», sagt er, «der Mann, der hoffentlich bereit ist, wenn er benötigt wird.» Für ihn stellt das Unvorhersehbare, das Unterschiedliche der Positionen, auf denen er eingesetzt wird, keine belastende Herausforderung dar. «Ich kann mich schnell umstellen und fühle mich überall wohl, nur nicht im Tor», sagt er.

Strebel sieht sich als Mitglied eines Teams, bei dem es immer darum geht, das Optimum herauszuholen. «Ich bringe mich ein, wo es mich braucht», sagt er. Etwa bei den überzeugenden Auftritten letzte Woche gegen Kriens und Anfang Saison gegen Kadetten Schaffhausen leistete er jeweils entscheidende Beiträge zu den je zwei Punkten.

Dabei kompensiert Lukas Strebel ein körperliches Defizit brillant. «Ich versuche, die Handicaps zum Positiven zu wenden», sagt er. Nicht zuletzt denkt er dabei an seine eher bescheidene Körpergrösse von 1,80 m. «Mit schnellen, agilen Bewegungen kann ich viel bewirken», sagt er und hebt hervor, dass er sein Tempo, seine Wendigkeit gegen offensive Deckungssysteme besser zur Geltung bringen kann.

So baut der gelernte Metallbauer nicht nur an einem eigenhändig konstruierten VW-Käfer, sondern hat auch massgeblich an der Etablierung des HSC in der NLA seinen Anteil. Mit Blick auf diese Woche sagt er: «Die beiden Punkte, die noch fehlen zur Finalrundenqualifikation, die müssen, die werden wir holen.»