Wer sind die treffsichersten Spieler des FC Aarau in dieser Saison? Klar doch: Mittelstürmer Patrick Rossini und Mittelfeldspieler Sébastien Wüthrich! Nach Studium des alles andere als berauschenden Torverhältnisses von 29:30 in 19 Spielen kommt man zu folgendem Schluss: Rossini und Wüthrich mit neun respektive sechs Toren haben zusammen mehr als die Hälfte aller Treffer markiert und sind so etwas wie die offensive Lebensversicherung.

Bleiben wir bei Wüthrich, der am vergangenen Sonntag im Brügglifeld gegen den FC Schaffhausen in der Nachspielzeit mit einem Freistoss aus 18 Metern den Ausgleichstreffer zum 2:2 erzielt hat. Der 26-jährige Neuenburger galt in seiner Juniorenzeit bei Le Locle und Xamax als grosses Talent und absolvierte in der Zeit zwischen 2009 und 2010 mehr als 20 Einsätze mit der Schweizer U21-Auswahl.