Die Partie startete rasant und mit auffallend vielen Toren. Nachdem in den ersten Minuten leichte Vorteile für die Heimmannschaft auszumachen gewesen waren, konnte Möhlin nach knapp 15 Minuten erstmals eine Zweitoreführung durch Marcus Hock herstellen (8:10).

Weil Möhlin aber gleich die nächsten beiden Abschlüsse in Folge nicht auf das Tor der Schaffhauser bringen konnte, glichen die Munotstädter innert wenigen Minuten wieder zum 10:10 aus, und ergatterten sich noch vor der Pause die 13:12 Führung (24').

Glücklose Torhüter

In der vor dem Pausenpfiff verbleibenden Spielzeit tat sich besonders Noah Huber im Tor der Platzherren hervor. Er parierte gleich mehrere Angriffe der Aargauer und ermöglichte seinem Team so, bis zur Pause die Führung auf 17:13 auszubauen.

Die Möhliner Torhüter agierten derweil glücklos. Die Defensivabteilung der Fricktaler fand nicht so richtig in den Rhythmus der Partie und bei vielen Abschlüssen des Gegners fehlte den Torhütern auch einfach das nötige Quäntchen Glück.

Espoirs legen zu

In der zweiten Halbzeit liessen die Espoirs nichts mehr anbrennen. Die Munotstädter traten mit einer jungen Mannschaft an, deren Altersdurchschnitt 21,5 Jahre betrug, doch sie schafften es dennoch die erfahreneren Gäste aus Möhlin in der zweiten Spielhälfte in die Knie zu zwingen.

Obwohl auch Möhlin insgesamt 31 Treffer erzielen konnte, davon mehr als die Hälfte alleine durch Hock (10) und Doormann (8), liess sich die Angriffsmaschinerie des Heimteams nicht mehr stoppen.

Vergebliches Aufbäumen

Vom Erfolg der ersten Halbzeit beflügelt zogen die Youngsters kurz nach Wiederanpfiff mit fünf Treffern davon (20:15). Möhlin versuchte zu antworten und kämpfte sich bis zur Mitte der zweiten Halbzeit wieder auf zwei Tore heran (24:22). Dies jedoch nur um zu erleben, wie die Schaffhauser wieder einen Gang zulegten und sieben Minuten vor Spielende erneut mit fünf Toren in Front lagen (30:25).

Möhlin kämpfte tapfer weiter und fand noch ein letztes Mal Anschluss an die führende Heimmannschaft, doch auch dieses letzte Aufbäumen der Fricktaler brachte die ersehnte Wende in den Schlussminuten nicht mehr.

Sieg gegen Stäfä nötig

Mit diesem Endresultat klettert Schaffhausen am TV Möhlin vorbei auf den dritten Tabellenplatz. Die Möhliner stehen nun auf dem vierten Platz, punktgleich mit dem fünftplatzierten Baden und Solothurn auf dem sechsten Rang.

Um in der Top-5 der Liga zu verbleiben benötigt Möhlin nun ein Exploit im nächsten Heimspiel gegen die zweitplatzierten Lakers Stäfa. Ob dieses ambitionierte Unterfangen gelingen wird, kann am Sonntag, 2. April 2017, um 17:00 Uhr in der Möhliner Steinlihalle mitverfolgt werden.