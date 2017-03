Eine recht überschaubare Anzahl Zuschauer war in der Sporthalle Birsfelden anzutreffen. Noch kleiner war der Endinger Fanblock, der dank unermüdlichem Trommeleinsatz von Vater Riechsteiner die Mannschaft immer wieder sympathisch anspornte und für gute Stimmung besorgt war.

Schnelle Führung

Die Gäste aus dem Surbtal gingen sehr schnell und klar in Führung. Variantenreich und mit viel Übersicht erzielten sie die Tore und zeigten sich kompakt in der Abwehr. Vor allem die Abwehrkette überzeugte im ganzen Spiel. Neu formiert und mit Leo Pejkovic verstärkt erwies sie sich als wahres Bollwerk, an dem die Birsfeldener immer wieder scheiterten.

Souveräne Defensive

Der TV Endingen zog schnell mit 5 Toren weg. Selbst das frühe Teamtimeout der Gastgeber half nicht viel. Der Endinger Block stand kompakt, Birsfelden fiel kein Rezept ein und dies ermöglichte es den Endingern mit grandiosen Gegenstössen die Führung auszubauen.