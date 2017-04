In Gefahr geriet der Aufstieg in der drittletzten Runde nicht mehr. Einzig in den ersten zehn Minuten führte sporadisch auch Möhlin, letztmals mit 7:6. Sebastian Kündig skorte acht Tore aus neun Abschlussversuchen; Nemanja Sudzum steuerte sechs Goals bei.

Im aargauischen 1800-Seelen-Dorf steht seit 1971, als mit Heinz Schärer ein junger Lehrer die Gründung der Handballsektion im TV Endingen vorantrieb, der Handball im Fokus. 1985 wurden die Junioren erstmals Schweizer Meister, 1996 erfolgte der erstmalige Aufstieg in die NLA. Zehn Meisterschaften bestritt Endingen bislang in der NLA, zweimal resultierte Platz 7, einmal (1999) reichte das für die Finalrundenqualifikation. (SDA)