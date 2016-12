Schällibaum war einerseits erleichtert, anderseits höchst zufrieden. Die 3766 Zuschauer dürften das Brügglifeld nach 93 Minuten mit nur einem Treffer, viel Leerlauf und noch mehr Kampf und Krampf allerdings mit gemischten Gefühlen verlassen haben. Was der FC Aarau und der FC Wohlen ihren Fans zeigten, war biedere Kost.

Der Unterhaltungswert der Partie war quasi gleich null. Bis zum Führungstreffer des FC Aarau nach gut einer halben Stunde neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Man nennt das dann wohl Abtasten. Das 1:0 für den Favoriten nach gut einer halben Stunde fiel wie aus dem Nichts. Nach einer Flanke von Denis Markaj und einer Kopfballvorlage von Geoffrey Tréand schoss Patrick Rossini – wer denn sonst? – den Ball aus der Drehung nahe am Fünfmeterraum in die Maschen.

Pelloni fehlerlos

Der FC Aarau führte zur Pause also 1:0, suchte in der zweiten Halbzeit allerdings nicht den zweiten Treffer, sondern verwaltete den knappen Vorsprung mit viel Geschick, aber auch einer Portion Glück. Einen grossen Anteil am Erfolg hat zweifellos Torhüter Ulisse Pelloni, der den Vorzug vor Lorenzo Bucchi erhielt. Pelloni blieb fehlerlos und rettete zweimal in extremis. Ihm ist es in erster Linie zu verdanken, dass der FC Aarau nach elf Gegentreffern in den vergangenen drei Partien wieder einmal zu null spielte.

Auf den FC Aarau wartet zum Abschluss der Vorrunde nun erst einmal das Weihnachtsessen. Es geht am Mittwoch im Hotel Bären in Kölliken über die Bühne. Am Sonntag folgt schliesslich mit dem Auswärtsspiel gegen Le Mont ein weiterer Leckerbissen. Die Reise wird den Derbysieger an diesem 11. Dezember über Stock und Stein in den Distrikt Jura-Nord führen. Im auf 656 Meter über Meer gelegenen Bauerndorf Baulmes findet die letzte Partie vor der Winterpause statt. Verabschiedet sich der FC Aarau in der Wildnis mit einem weiteren Sieg?

