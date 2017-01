Grund für die damalige Kündigung des Mietverhältnisses war die totale Umnutzung des Hetex Areals. Die Planung sieht vor, die aktuellen Gebäulichkeiten abzureissen und mit einem neuen Nutzungskonzept zu überbauen.

Unter der Leitung von Peter Fischer, Präsident der Genossenschaft Aargauer Turnzentrum (ATZ) wurde gemeinsam mit dem Aargauer Turnverband eine Projektgruppe eingesetzt. Diese hat in den vergangenen Monaten intensiv verschiedene Objekte und Standorte für eine neue Trainingsstätte evaluiert und bewertet.

Dazu wurde das Anforderungsprofil an das neue Aargauer Turnzentrum verfeinert und angepasst. Die seriöse Planung braucht Zeit, daher ist der Vorstand der Genossenschaft ATZ sehr erleichtert, dass das Mietverhältnis bis im April 2020 verlängert werden konnte.

«Es zeichnen sich zwei echte Varianten im Raum Lenzburg ab, welche in den nächsten sechs Monaten eingehend geprüft und mit durch ein Architektenteam begutachtet werden», erläutert

Peter Fischer.

Er ist sehr froh über diese positive Projektentwicklung, denn die guten Resultate der Aargauer Spitzenturnerinnen und Spitzenturner im Kunstturnen und im Geräteturnen haben auch im vergangenen Jahr zum vorzüglichen Ruf des Aargauer Turnzentrums beigetragen.

Speziell erwähnt sind die herausragenden Leistungen an den Europameisterschaften und an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, an denen sich vier Athleten und drei Athletinnen qualifizieren konnten, die den Weg zur Kunstturnerspitze im Aargauer Turnzentrum gemacht haben.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Bis im Spätsommer 2017 werden die Kosten der beiden Projektvarianten ermittelt, welche dann zum definitiven Standortentscheid führen werden.

Im 3. Quartal 2017 wird die Genossenschaft ATZ wieder über den aktuellen Stand der Abklärungen und Arbeiten informieren.