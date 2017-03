Im Cup-Wettbewerb brachte er es auf 16 Partien, drei Tore und vier Verwarnungen. Garat war für seine Teamkollegen während sechs Jahren ein Vorbild in Sachen Kampfgeist und Willensstärke und zählte in den Saisons 2015/16 und 2016/17 zusammen mit Captain Sandro Burki, Patrick Rossini, Olivier Jäckle und Stéphane Besle zum Spielerrat der ersten Mannschaft.

«Ich identifiziere mich voll und ganz mit dem FC Aarau», sagt Garat. «Es ist mein grosser Wunsch, dass Präsident Alfred Schmid, Vizepräsident Roger Geissberger und Sportchef Raimondo Ponte meinen Vertrag um ein Jahr verlängern. Im Sommer des nächsten Jahres bin ich 35 Jahre alt und könnte meine Karriere im Brügglifeld beenden.»

Zukunftspläne in der Schweiz

Mal schauen, ob Garats Wunsch in Erfüllung gehen wird. Seine Zukunft steht in den Sternen. Nach der aktiven Karriere möchte der Mann aus Buenos Aires mit seiner Frau Belen und seiner Tochter Pilar in der Schweiz bleiben und weiter im Fussballgeschäft arbeiten. «Ich könnte mir vorstellen, als Trainer tätig zu sein», sagt Garat. Einen kleinen Schritt in diese Richtung hat er schon gemacht. Im Juli dieses Jahres absolviert er das Trainer C-Diplom.