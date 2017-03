Die Siggenthaler brachten sich bereits in den ersten Minuten durch technische Fehler in Rücklage und lagen nach 7 Minuten mit 4 Treffen hinten. Folglich zückte Coach Schönholzer bereits in der 8. Minute die Grüne Karte zum Team-Timeout. Am Spielverlauf änderte das allerding nichts.

Die Lakers spielten weiter resolut aus einer soliden 6:0 Verteidigung und liessen den Siggenthalern nicht viel Raum, sodass die HSG gezwungen war aus der zweiten Reihe abzuschliessen. Zu oft scheiterten sie dabei an der massiven Verteidigung und selber war man in der Verteidigung zu harmlos. Überhaupt vermisste man Kampfgeist und Aggressivität der Siggenthaler und so war die 4-Toredifferenz bis zur Pause zum Stande von 9:13 nur logisch.

Die zweite Hälfte konnte eigentlich nur besser werden. Aber bereits der Auftakt liess wenig Hoffnung aufkommen, denn mit einem Doppelschlag erhöhen die Läkers auf 9:15. So war Coach Schönholzer bereits nach 2 Minuten gezwungen ein Timeout zu nehmen.

Die erhoffte Wende blieb jedoch aus. Im Gegenteil, auch in doppelter Überzahl zwischen der 48. und 50. Minuten konnten die Siggenthaler kein Kapital schlagen. Die Einheimischen sah ihre Angriffe zumeist von der kompakten Abwehr der Stäfener blockiert; zu ideenlos wurden diese vorgetragen.