HSC sucht neuen Sportchef

Zunächst liegt sein Fokus aber beim TV Endingen. Mit dem Team will Ferrante den Aufstieg schaffen und beim Final-Four-Turnier um den Schweizer Cup für eine Überraschung sorgen. Endingen trifft am 4. Februar im Halbfinal auf GC Amicitia Zürich. Gegen den Rekordmeister, der Finanzprobleme hat und in die Abstiegsrunde muss, darf sich der NLB-Leader durchaus Chancen ausrechnen – wenn Ferrante stark hält.

Auch der HSC braucht eine gute Goalieleistung, um zu punkten. Am 8. Februar trifft das Überraschungsteam auf den amtierenden Meister und Champions-League-Teilnehmer Kadetten Schaffhausen. Unabhängig vom Abschneiden in der Finalrunde ist der Klassenerhalt aber gesichert.

Zum ersten Mal seit Jahren konnte der Verein im Winter einen Spieler verpflichten. Eingefädelt hat den Transfer Cheftrainer Misha Kaufmann. Künftig soll wieder ein Sportchef solche Aufgaben übernehmen, beim HSC Suhr Aarau sucht eine Findungskommission mögliche Nachfolger für den im November zurückgetretenen Guido Frei.