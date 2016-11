Trainer Francesco Gabriele betont immer wieder, dass man Ende Saison 36 Punkte benötige, um die Klasse halten zu können. Hauptsache, man holt sie irgendwie, kann man jetzt sagen. Doch Heimsiege sind nicht nur der Punkte wegen von Belang. Es geht auch um die Fans. Die treuen Seelen, die immer wieder kommen und selten euphorisch nach Hause gehen. Gibt es nicht regelmässige Erfolge im eigenen Stadion, nimmt auch der Zuschaueraufmarsch ab.

Dass der FC Wohlen seinen Fans bei den Heimspielen etwas zurückgeben will, versteht sich von selbst. Die Freiämter konnten ihren Anhänger bisher aber nur das bieten, was Trainer Gabriele «Fortschritt» nennt. Einen solchen habe er bisher in jedem Heimspiel ausmachen können. Vielleicht ist das so, letztlich zählen aber die Punkte. Das leugnet der 39-jährige Italiener nicht. Deshalb sucht Gabriele nach Lösungsansätzen für die Heimschwäche. Er spricht von Selbstsicherheit, die er den Spielern in der Nationalmannschaftspause zu vermitteln versucht habe. Weil er weiss, dass vieles Kopfsache ist. Er sagt: «Mit jeder Niederlage kommt man dem Moment des Sieges näher, denn jede Serie reisst irgendwann.» Vielleicht passiert das ja schon heute gegen Winterthur, das auswärtsschwächste Team der Liga.