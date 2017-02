Gerade bei seinem jungen Team wolle er sicherstellen, dass es nicht zu sehr aufgeputscht wird.

Gabriele spricht von einer Verbissenheit, die zur Gefahr werden könnte. Vorsätze wie jener, einfach nicht in Rückstand geraten zu wollen, können plötzlich auch Nährboden für Misserfolg werden.

Sportpsychologe Wetzel empfiehlt deshalb Selbstvertrauen förderndes Training und das Ausmisten der öffentlichen Meinung aus den Köpfen der Spieler. «Sie sollen keine Zeitung lesen und sich wenn möglich von Leuten distanzieren, die über das Spiel reden könnten.»

Wetzels letzter Rat predigt Trainer Gabriele jedenfalls schon seit seinem Amtsantritt: «Die Mannschaft soll sich nicht über ein einzelnes Resultat, sondern über den Prozess, den sie über einen längeren Zeitraum durchmacht, definieren.»

Ebendieser Prozess stimmte zuletzt positiv. Auch darum liebäugelt der FC Wohlen heute mit dem ersten Derbysieg. Nie zuvor war der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Kadern so klein. Und doch: Die Vorzeichen standen auch schon im vergangenen Dezember gut, als der FC Wohlen trotz klar besserem Auftritt wieder 0:1 verlor.

Gabriele: «Es liegt mehr drin»

«Nun versuchen wir, nicht nur die bessere Mannschaft zu sein, sondern auch zu gewinnen. Es liegt mehr drin, als nur die elfte Derbyniederlage», so Trainer Gabriele. Captain Alain Schultz, der bisher alle Aargauer Derbys bestritt, heute aber verletzt fehlen wird, sagt sogar: «Ich bin ziemlich sicher, dass wir gewinnen werden.»

Erst argumentiert er mit der üblichen Floskel, dass jede Serie irgendwann reisse. Dann aber schiebt Schultz einen interessanten Punkt nach: «Wenn ich unsere Mannschaft anschaue, dann finde ich nicht mehr so viele Spieler, die eine Vergangenheit oder eine langjährige Bindung zu einem der beiden Klubs haben. Für viele Wohler ist das erst das zweite oder dritte Derby, deshalb denke ich, dass diese Derby-Emotionen in den Köpfen vieler nicht mehr so eine grosse Rolle spielen wie früher.»

Fehlende regionale Verankerung als Vorteil? Es ist eine gewagte These. Denn Fussball ist bekanntlich noch immer Kopfsache.