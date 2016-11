Die Mannschaft von Trainer Gabriele bezwingt die ambitionierten Ostschweizer beim Wiedersehen mit Ex-Trainer Martin Rueda. Den Grundstein für den Sieg legen die Freiämter in den ersten zwanzig Minuten, in denen sich die Aargauer durch Tore von Pacar und Muslin eine 2:0-Führung erspielte. Obwohl der FC Wil zum Anschlusstreffer kam und die restliche Zeit ununterbrochen drückte, holen sich die Freiämter den vierten Auswärtssieg in Serie!