Die unerwartete Botschaft aus dem Freiamt gründet auf der Sehnsucht nach Identifikation. Mit al-Yousef als Mäzen fand der Klub eine Lösung, die vor allem für die Bilanz angenehm war, nicht aber für das Umfeld. Da waren diese Zweifel, diese Angst vor Fremdbestimmung.

Und das, obwohl sich al-Yousef von Beginn weg nicht ins operative Geschäft einmischte und man dank ihm plötzlich Namen wie Florian Stahel oder Sead Hajrovic ins Freiamt lotsen konnte. Die mit den Transfers verbundene Hoffnung, sich früh vom Tabellenkeller distanzieren zu können, war im Sommer gross. Sie wich bald der Ernüchterung.

Vom Risikoprojekt zum Erfolgsarchitekten

Nach ordentlichem Start verlor der FC Wohlen plötzlich Spiel um Spiel. Die Verteidigung, die eigentlich als Grundstein für den Erfolg angedacht war, verkam zur grössten Baustelle. Dazu kam, dass Trainer Martin Rueda das sinkende Schiff über Nacht auch noch in Richtung Wil verliess. Für ihn kam der Italiener Francesco Gabriele ins Freiamt.

Weder war er der absolute Wunschkandidat noch stimmte dessen Vita positiv. Auf den ersten Blick schien die Installierung des 39-Jährigen nur eines – ein Risikoprojekt. Die Bedenken akzentuierten sich kurz nach Gabrieles Amtsantritt: Es gab haushohe Pleiten gegen Genf und Aarau. Der FC Wohlen, längst Letzter in der Liga, wurde für tot erklärt.

Umso erstaunlicher ist, dass drei Monate später der Kontrast nicht grösser sein könnte. Nach dem letzten Spiel der Hinrunde gegen Schaffhausen hat der FC Wohlen plötzlich so viel Vorsprung auf den Tabellenletzten wie noch nie in dieser ersten Saisonhälfte.

Neun Punkte sind es bereits. Ein angenehmes Polster und die Erkenntnis, dass Totgesagte eben doch länger leben. Es ist die Zusammenfassung erstaunlicher Wochen im Freiamt. Gabriele, der die Aargauer nach sieben Spieltagen mit läppischen vier Punkten übernommen hat, gelang die Wiederbelebung der Mannschaft.

Der Italiener trotzte allen Skeptikern, änderte das System und implementierte den Spielern seine Idee vom temporeichen Konterfussball. Das ideale Konzept für die technisch versierten Wohler, die nur so gegen die robusten Verteidiger in dieser Liga bestehen können. In welch kurzer Zeit Gabriele die löchrigste Verteidigung der Liga zudem in solch ein Bollwerk transformierte, ist beachtlich.

Geht die Rechnung ohne saudische Alimente auf?

22 Punkte haben die Freiämter nun. «14 fehlen uns noch zum Klassenerhalt», sagte Trainer Gabriele nach dem Sieg am Sonntag. Denn 36 Punkte, so betont er immer wieder, sollten unter normalen Umständen reichen. Dass sich in dieser Challenge-League-Saison aber so manches Unerwartetes ereignen kann, hat die Hinrunde bewiesen.

Das Saisonziel muss deshalb der Nicht-Abstieg bleiben. Der eingeschlagene Weg ist positiv. Ob die Rechnung neben dem Platz auch ohne saudische Alimente aufgeht, bleibt abzuwarten. In sportlicher Hinsicht dürfte für die Rückrunde entscheidend sein, ob Gabriele die Reservisten im Team bei Laune halten kann.