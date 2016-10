Erinnern Sie sich an den 19. September 2015? An das Spiel der zweiten Hauptrunde im Cup zwischen dem FC Wohlen und dem FCZ? Die Zürcher gewannen dank eines Treffers von Oliver Buff in der 77. Minute mit 1:0. 3100 Zuschauer kamen damals ins Stadion Niedermatten. Ausschreitungen gab es keine.