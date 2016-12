Verfrühtes Weihnachten im Freiamt: Der FC Wohlen gewinnt zu Hause gegen Schlusslicht Schaffhausen mit 4:0 und geht mit einem wohligen Gefühl in die Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Francesco Gabriele zelebriert vor allem in der ersten Halbzeit einen furiosen Konterfussball und kommt durch Dangubic und zweimal durch Captain Schultz zur 3:0-Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte ereignet sich dann ausser Dangubics 4:0 nicht mehr viel. Der zweite Heimsieg der Saison gerät aber nie in Gefahr. Aus Wohler Perspektive sind die drei Punkte wohltuend. Das Polster auf Schlusslicht Schaffhausen beträgt nun nämlich schon neun Punkte. Das freut auch Wohlen-Investor Monquez al-Yousef, der am Sonntagnachmittag erstmals seit dem Sommer wieder im Stadion war.