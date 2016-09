Gleich mit der ersten nennenswerten Offensivaktion des Spiels gingen die Oltner gegen Rothrist in Führung. Marco Mirarchi bediente Tunahan Canik in der 23. Minute mit einem genialen Steilpass, der Flügelstürmer entledigte sich seines Bewachers und erzielte seinen dritten Saisontreffer. Da sich aber auch die Aargauer von ihrer effizienten Seite zeigten, war das Spiel knapp zehn Minuten später wieder ausgeglichen. Raffael Erb nutzte die erste Chance der Gäste und war mit einem Heber über FCO-Torhüter Thomas Husi erfolgreich.

Zwischen dem Führungstor und dem Ausgleich hatte Oltens Sturmtank Maryan Andonov eine gute Kopfballmöglichkeit nicht verwertet. Giovanni Gerardi vergab in der 39. Minute aus kürzester Distanz eine weitere Möglichkeit für das Heimteam. So war die zweite Führung der Oltner vier Minuten vor dem Pausenpfiff sicher verdient. Rothrist konnte einen Freistoss nur ungenügend abwehren, Gerardi traf diesmal den Ball perfekt und schoss aus 18 Metern zum 2:1-Halbzeitstand ein.

Nur eine Ausgleichschance

Der FC Rothrist, der mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Saison gestartet war, verzeichnete nach dem Seitenwechsel nur noch eine Ausgleichschance: Ricardo Saraiva Lopes scheiterte in der 54. Minute an Husi. Olten entschied den Match in der 64. Minute mit dem dritten Treffer. Wieder liess sich die Hintermannschaft der Gäste von einem weiten Zuspiel auf Canik überrumpeln. Und zum zweiten Mal versenkte dieser alleine vor Goalie Albert Gashi in die weite Torecke.