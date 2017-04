Drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Das ist die magere Ausbeute des FC Muri aus den ersten fünf Spielen der Rückrunde in der 1. Liga. Damit sind die Murianer, die hinter dem FC Aarau, dem FC Wohlen und Ligakonkurrent FC Baden die vierte Kraft im Aargauer Fussball sind, unter den Strich gerutscht und stehen auf einem Abstiegsplatz.

Insbesondere im ersten Spiel der Rückrunde gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Wangen bei Olten und im darauffolgenden Cup-Qualifikationsspiel gegen Locarno zeigten die Murianer eine schwache Leistung. Trainer Carmine Pascariello, der sich den Auftakt in die Rückrunde ganz anders vorgestellt hatte, spricht Klartext: «Die Einstellung des Teams war in diesen beiden Partien ganz schlecht. Wir haben zu wenig Leidenschaft gezeigt und waren nicht konzentriert.» Droht dem FC Muri, der bereits in der vergangenen Saison bis zum letzten Meisterschaftsspiel um den Ligaerhalt zittern musste, in diesem Jahr der Abstieg?