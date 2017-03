Der FCB ist seit der Niederlage gegen Münsingen im ersten Spiel des Frühlings ungeschlagen, liegt nach wie vor einen Punkt vor Münsingen. Die Badener festigten mit dem Sieg gegen Delémont Rang 2 in der Tabelle, der für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt – obwohl es auch gut möglich ist, dass sich aus der Gruppe 2 ebenfalls der Gruppendritte qualifiziert.

Die Jurassier trifft man an der anderen Seite der Tabelle an. Bassecourt, der Aufsteiger aus der 2. Liga interregional, befindet sich zwar momentan über dem Strich, kämpft gegen den direkten Wiederabstieg an.

Drittes Spiel innerhalb einer Woche

Im Hinspiel schickte der FCB die Gäste aus Bassecourt gleich mit einer 6:1-Packung aus dem Esp nach Hause und zeigte dem Aufsteiger seine Grenzen auf. Dank den Doppeltorschützen Bijelic und Weilenmann sowie Toren von Samson und Toni setzte sich die Esp-Truppe klar und verdient durch.

«Wir wollen die drei Punkte», erklärt Trainer Jent. «Es wird zwar schwierig, da es das dritte Spiel in sieben Tagen ist. Aber wenn wir weiter so kämpfen, können wir auch in Bassecourt erfolgreich sein», fügt er an.