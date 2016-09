Nach dem Cupfight in Bern feiern Spieler und Fans des FC Aarau den Einzug in den Achtelfinal ausgelassener als sonst. Man könnte fast meinen, dem Challenge Ligist wäre ein Exploit gelungen, doch statt eines Super-League-Klubs hat der FCA soeben lediglich die unterklassigen Berner vom FC Breitenrain in die Knie gezwungen. Doch wer einen Klassenunterschied zwischen den Aargauern und dem Verein aus der Promotion League ausmachen wollte, sucht vergeblich.

Die Freude der Aarauer nach dem Einzug in die nächste Runde ist deshalb durchaus verständlich, zumal das Team von Trainer Marco Schällibaum in der zweiten Halbzeit mehrfach Glück hatte und froh sein kann, der Verlängerung von der Schippe gesprungen zu sein.

Auf dem ungewohnten Kunstrasen kommen die Gäste von Beginn an nicht ins Spiel. Das Aarauer Pressing klappt nicht, weil Breitenrain die anrennenden Aarauer immer wieder geschickt ausspielt. Statt des Favoriten hat das Heimteam durch Franjic die ersten beiden Chancen.

Nach der zweiten Möglichkeit des Berner Stürmers (41.) – als dieser völlig allein vor Pelloni zum Abschluss kommt – scheint der FC Aarau endlich wachgeküsst. Im Gegenzug scheitert Geoffrey Tréand mit einem schönen Freistoss an Breitenrain-Goalie Kiener, der Tréands Ball gerade noch um den Pfosten lenkt. Doch dieser zeigt sich unbeeindruckt, schreitet zur Ecke und zirkelt das Leder mustergültig an den Fünfmeterraum, wo sich Alessandro Ciarrocchi in die Luft schraubt und zur Führung einnetzt.

Chancen am Laufmeter für Breitenrains

Trotz des psychologisch wertvollen Zeitpunkts der Führung bricht der unterklassige Gegner nicht ein. Im Gegenteil: Eine Minute nach dem Rückstand gelingt Franjic der Ausgleich, doch weil dieser im Abseits steht, ist der Jubel nur von kurzer Dauer.

Die 1450 Zuschauer, die bereits in der ersten Runde eine Sensation bejubeln durfte, als Breitenrain Servette Genf mit 3:1 nach Hause schickte, sahen auch nach der Pause aufopferungsvoll kämpfende Berner. Weil der FCA die eigenen Chancen auf das 0:2 nicht nutzt, sackt den Aarau-Fans das Herz gleich dreimal in die Hose.

Doch weil erst Thrier für den geschlagenen Pelloni auf der Linie rettet (55.), Breitenrains da Silva in der 83. Minute freistehend nur den Pfosten trifft und in der Nachspielzeit in Pelloni seinen Meister findet, bleibt Aarau am Ende ohne Gegentor.

Peralta muss unters Messer

«Am Schluss hatten wir zwei, drei Mal grosses Glück. Breitenrain hat uns heute alles abverlangt», sagt Marco Schällibaum nach der Partie, die auch Wohlen-Trainer Francesco Gabriele vor Ort angeschaut hat. Am Mittwoch kommt es zum Aargauer Derby. Spätestens dann wird keiner mehr fragen, wie der Sieg gegen Breitenrain zustande kam. «Wichtig ist nur, dass wir weiter sind», meint auch Torschütze Ciarrocchi. Fehlen wird nicht nur gegen Wohlen Pechvogel Miguel Peralta.

Der 20-Jährige muss sich erneut einer Operation am rechten Knie unterziehen und droht sieben Monate auszufallen. Das Team reagiert auf den Schock und präsentiert vor und nach der Partie ein Plakat. «Gute Besserung Miguel», heisst es darauf. Dem schliessen wir uns an.