Sandro Burki schlägt die Hände zusammen. Er lacht, herzhaft, könnte man meinen. Dabei widerspiegelt seine Gestik und Mimik das, was in dieser 93. Minute die Stimmungslage von so manchem der 2749 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion Brügglifeld am besten beschreibt: Fassungslosigkeit.

Nicht etwa weil der FC Aarau das fünfte Tor verpasst hätte. Nicht etwa weil er den dritten Gegentreffer kassiert hätte. Nein, der Grund dafür ist knallrot und befindet sich in der Hand von Schiedsrichter David Schärli. Soeben hat der Unparteiische dem FCA-Captain Burki die gelb-rote Karte gezeigt.

Einer diskussionslosen Verwarnung für ein Foul in der ersten halben Stunde folgte in der dritten Minute der Nachspielzeit die Ampelkarte für eine vermeintliche Schwalbe des 31-jährigen Aarauers. «Ich bin gestrauchelt und hatte nicht mehr die Kraft, sofort wieder aufzuspringen», gibt Burki wenige Minuten später in den Katakomben zu Protokoll – immer noch mit einem ungläubigen Grinsen im Gesicht. «Ich habe noch nie in meinem Leben eine Schwalbe gemacht. Das ist nicht meine Art. Dass diese Partie so endet, ist einfach schade.»