Nach den zahlreichen Niederlagen und Rückschlägen war das Selbstvertrauen der Spieler im Keller. Nach einer durchzogenen Anfangsphase schaffte es Schällibaum, die Spieler psychisch und physisch aufzurichten, brachte sie auf seine Seite und führte sie schliesslich auf die Siegesstrasse zurück.

Im Verlauf der Rückrunde startete der FC Aarau so richtig durch und verbesserte sich vom letzten Tabellenplatz bis auf Rang 4. Das war stark, ganz stark. In dieser Saison wollte Schällibaum im Kampf um den Aufstieg möglichst lange im Rennen bleiben. Ein Platz in den Top 3 war das Minimalziel.

Der Traum vom Aufstieg war schon gegen Ende der Vorrunde ausgeträumt. Momentan sind die Aarauer auf Rang 4 klassiert. Rang 3 liegt in Griffweite. Erfreulich ist die Qualifikation für den Cup-Viertelfinal, in dem der FC Aarau am Mittwoch,

1. März, den Super-League-Klub Luzern empfängt.

Es gibt Argumente für, aber auch gegen Schällibaum

Beurteilt man die Arbeit von Schällibaum in den vergangenen knapp anderthalb Jahren, kommen gemischte Gefühle auf. Dass er den FC Aarau in der vergangenen Meisterschaft vor der Relegation in die dritthöchste Spielklasse bewahrt hat, ist aller Ehren wert. Das werden ihm zumindest die Fans nie vergessen.

Kaufen kann sich der Klub damit heute aber nichts mehr. Für Schällibaum spricht auch die Tatsache, dass er ein erfahrener, ausgewiesener Trainer ist und ein grosses Fachwissen hat. Und auch vom Typ her passt er ausgezeichnet zum FC Aarau. Der 54-Jährige ist privat ein netter, umgänglicher, sympathischer und ehrlicher Mensch. Schällibaum sagt, was er denkt. Direkt, ohne Umschweife!

Als Trainer ist er impulsiv, lässt sich von Emotionen leiten, verliert hin und wieder die Contenance. In seiner Wortwahl am Spielfeldrand an die Adressen der Schiedsrichter, Assistenten und vierten Offiziellen schiesst er oft übers Ziel hinaus, wählt Ausdrücke unter der Gürtellinie, ja rastet manchmal sogar aus.