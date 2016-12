Mit ihrer mitreissenden Kür ohne Handgerät eröffneten die Juniorinnen am Samstagmorgen als erster Verein den Anlass. Trotz Morgengrauen versetzten die 16 Turnerinnen die Zuschauer in ein klatschendes Publikum und sorgten so für einen gelungenen Start in den Wettkampftag. Mit einer Note von 8.68 wurde das selbstgesetzte Ziel übertroffen und es erfüllte die Turnerinnen mit Stolz und Zufriedenheit.