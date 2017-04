Er träumt olympisch. Doch davon später. Zuerst in die Gegenwart: Kevin Huser aus Widen misst sich heute und morgen beim Boulder-Weltcup in Meiringen mit 150 Spitzenathleten. «Das Ziel ist, nicht Letzter zu werden», sagt er und lacht. Dass der 21-Jährige für einen Spitzensportler ungewöhnlich tief stapelt, liegt in erster Linie an der Disziplin, in der er antreten wird: Huser startet zum ersten Mal im Boulder-Weltcup.

Das Bouldern ist eine Spezialform des Sportkletterns, in der eher kleinere, dafür technisch schwierige Hindernisse überwunden werden müssen. Trotz Husers Understatement besteht in dieser Disziplin immer die Möglichkeit, weit nach vorne zu klettern. «Die Platzierungen sind extrem tagesformabhängig, kaum jemand kann konstant dominieren», sagt Huser.

15 Stunden Training pro Woche

Husers Spezialität ist indes das Lead-Klettern: Dabei muss der Sportler eine möglichst grosse Höhe in einer Kletterwand erreichen, um seine Konkurrenten zu besiegen. Der Mutscheller konnte in dieser Disziplin bereits Erfolge feiern. Im September kletterte er an der WM in das vordere Viertel des Teilnehmerfeldes. «Das war bis jetzt mein Highlight», sagt Huser, fügt allerdings direkt an: «Aber nur im Sportklettern.»