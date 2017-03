«Ich zähle auf eine lückenlose Präsenz der Aargauer Vereine am Kantonalschützenfest in der Region Zofingen», richtete Präsident Victor Hüsser schon in seiner Begrüssung einen Appell an die AGSV-Basis. Im Laufe der Tagung in der Aula der Berufsschule Aarau kam das «Kantonale», das im Juni und Juli in der Region Zofingen stattfindet, als Jahreshöhepunkt immer wieder zur Sprache.

So sagte der höchste Aargauer, Grossratspräsident Benjamin Giezendanner, seine aktive Teilnahme an diesem Anlass zu, obwohl er sich als schlechten Pistolenschützen bezeichnete. Der Startschuss fällt in elf Wochen am 16. Juni in Muhen auf der erneuerten 50-m-Anlage für Gewehrschützen. Die AGSV gewährte den Suhrentaler Sportschützen ein Darlehen von 127'000 Franken für eine topmoderne Trefferanzeige.

Vorstand ergänzt

Im AGSV-Vorstand nahm Bernhard Kayser Einsitz. Der Zofinger ist im Bereich Pistolenschiessen Nachfolger des verstorbenen Peter Meier. Vakant bleibt die Abteilung Kommunikation. In der mit 241 Stimmberechtigten und Gästen vollbesetzten Aula erhielten alle bisherigen Vorstandsmitglieder das Vertrauen für drei weitere Amtsjahre ausgesprochen.