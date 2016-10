Denis Markaj und der FC Aarau – eine Liaison, die nicht auf Anhieb so richtig passen wollte. Den 25-jährigen Badener und den Challenge-League-Klub verbindet eine Geschichte mit nicht vorhersehbaren Entwicklungen und überraschenden Wendungen. Zu seinem Pflichtspiel-Debüt im Dress des FCA kam Markaj mit fast 16 Monaten Verspätung erst am vergangenen Samstag bei der 1:3-Niederlage in Chiasso.

Im Februar 2015 geben die Aarauer die Verpflichtung Markajs auf die Saison 2015/16 hin bekannt. Der Aussenverteidiger vom FC Lugano ist als Verstärkung für die FCA-Defensive fest eingeplant. Doch es kam alles anders: Die Aarauer steigen in die Challenge League ab, die Luganesi – mit Markaj als Stammkraft – in die Super League auf.

Keine Entscheidung gegen Aarau

Es ist der Super-GAU für Markaj. Wer hätte im Winter schon gedacht, dass er mit seiner Vertragsunterschrift den Wechsel vom Aufsteiger zum Absteiger besiegeln würde. Der gebürtige Kosovare sieht nur einen Ausweg: «Ich fragte in Aarau an, ob es irgendeine Möglichkeit für meinen Verbleib in Lugano gebe», sagt Markaj heute. Er muss etwas schmunzeln, wenn er daran zurückdenkt.

Angenehm sei ihm die Situation nicht gewesen. Kein Wunder. Nicht überall im Umfeld des Klubs kam sein Wunsch gut an. «Ich habe so lange auf das Ziel Super League hingearbeitet. Da konnte ich diese Chance nicht einfach an mir vorbeiziehen lassen», begründet er seine Motive und betont: «Ich habe mich damals nicht gegen den FCA, sondern für die Super League entschieden.»

Nach einigen Verhandlungsrunden kommen die Verantwortlichen des FCA Markajs Bitte nach. Er wird für ein Jahr an den FC Lugano ausgeliehen, darf im Tessin bleiben. «Ich bin den beiden Klubs noch heute sehr dankbar, dass sie mir diese Chance ermöglicht haben», sagt Markaj.