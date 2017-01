Ein sportlicher Abstieg wäre jedoch nach Aussage der Klubverantwortlichen das Ende für den kleinen FC Thun, was die Drucksituation für Geissmann und Co. nicht einfacher macht. «Unter der Woche war das auch in der Mannschaft immer wieder ein Thema, aber sobald wir spielen, kann ich das Finanzielle ganz gut ausblenden», sagt Geissmann, dem die Situation auch aus Wohlen bekannt vorkommen dürfte.

Vor Jahresfrist war es der FCW, der aus Spargründen auf ein Wintertrainingslager verzichtete, 2017 ist es der FC Thun. «Ein Trainingslager läge zwar finanziell drin, doch es wäre inkonsequent, wenn wir jetzt in den Süden geflogen wären», sagt Thuns Sportchef Andres Gerber. So spart die Mannschaft rund 60 000 Franken.



Wohlen ist Vergangenheit



Mit seinen ehemaligen Mitspielern aus Wohlen hat Geissmann kaum noch Kontakt. Eine kurze Begrüssungsrunde und etwas Smalltalk. Für mehr war deswegen auch beim Test gegen seinen alten Verein keine Zeit.

Der Vogel ist flügge geworden und aus dem Wohler Challenge-League-Nest entflogen. «Klar verfolge ich noch, was Wohlen macht, aber jetzt bin ich in Thun daheim», sagt Geissmann, der nur noch selten, wenn er ein paar Tage frei hat, auf Stippvisite bei seinem Vater und seinen Kollegen im Aargau weilt.