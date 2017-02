Vor einem Jahr unterlag Aarau den Zentralschweizern in den Viertelfinals im Brügglifeld 3:4. Vor zwei Jahren siegten die Aarauer in den Achtelfinals in Luzern 2:1. In Erinnerung bleibt vor allem der Halbfinal 2005: Damals verlor Aarau vor heimischer Kulisse gegen Luzern mit 1:2.

Diesmal treffen die beiden Mannschaften erneut im Brügglifeld aufeinander. Die Ausgangslage ist klar: Nach der 1:5-Pleite in Chiasso ist der Challenge Ligist gegen den Super Ligisten nicht nur krasser Aussenseiter, sondern er steht mit dem Rücken zur Wand.