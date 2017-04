Team Argovia, der Newcomer der NLA, legte am Samstag auswärts in St. Gallen mit einem 5:3-Sieg die Grundlage für den Einzug ins Final um die Schweizer-Mannschaftsmeisterschaft und machte am Sonntag mit einem erneuten 5:3 Erfolg zu Hause den Sack zu. Der Finalgegner heisst Yverdon.