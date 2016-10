Revanche geglückt: Überraschend konnte gegen Adliswil beide Herrendoppel in zwei Sätzen gewonnen werden, wobei es wie erwartet im 1. Herrendoppel gegen die Top-Spieler Anton Kaisti und Yohanes Hogianto den erwarteten Schlagabtausch gab.

Nikita Khakimov und Hafiz Shaharudin gewannen im vierten Spiel ihr viertes 1. Herrendoppel. Das 2. Herrendoppel sowie das Mixed profitierten davon, dass der Doppel- und Mixedspezialist Campell turnierbedingt abwesend war und gingen klar ans Team Argivia. Dafür trat Adliswil bei den Damen mit der Top-25 Spielerin der Welt, Linda Zetchiri, an. Das Dameneinzel ging so trotz guter Leistung von Ronja Stern an Adliswil.

Im Damendoppel hätte es für Lea Müller und Ronja Stern fast gereicht, wenige Fehler sowie eine Verletzung von Lea Müller am Ende vom 3. Satz entschieden dieses leider zu Gunsten von Adliswil. Bei den Herreneinzel «erledigte» Pedro Martins seine Aufgabe locker und auch Tobias Künzi konnte bei seinem vierten Einsatz nach Anlaufschwierigkeiten sein Spiel im 3. Satz letztlich klar gewinnen. Joel König hätte im zweiten Satz gegen Hogianto mit einem super Schlussspurt fast noch die Überraschung geschafft, musste sich aber dann doch geschlagen geben.

Tobias Künzi weiterhin mit weisser Weste: Am Sonntag ging es nach St. Gallen zum amtierenden Meister, der in seiner Bestbesetzung antreten konnte. Nach den beiden Auftaktspielen, dem Damen- und dem 2. Herrendoppel - den «Paradedisziplinen» der St. Gallener -, sah es nach zwei klaren Niederlagen fast so aus, als sollte das Team Argovia überrollt werden. Doch Youngster Tobias Künzi zeigte erneut eine starke Leistung und schlug den ehemaligen Schweizer Meister Christoph Heiniger.

Parallel dazu mussten sich nach einem Spitzendoppel Nikita Khakimov und Hafiz Shaharudin im 1. Herrendoppel zum ersten Mal geschlagen geben. Somit stand es 3:1 für St. Gallen als Ronja Stern gegen die in der NLA bislang ungeschlagene Jenyira Stadelmann antreten durfte. Nach einem guten, abwechslungsreichen Spiel behielt Ronja Stern am Ende des 3. Satzes die besseren Nerven und sicherte damit dem Team Argovia mindestens einen Punkt.