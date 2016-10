Die Meisterschaftspartie zwischen dem FC Aarau und Winterthur ist zwar nur ein Spiel zwischen dem Vierten und Fünften der Challenge League, entbehrt aber keinesfalls einer gewissen Brisanz. Es ist nämlich das Duell zwischen dem aktuellen Aarauer Trainer Marco Schällibaum und dem früheren Aarauer Trainer Sven Christ. Kommt hinzu, dass Christs Bilanz mit Winterthur gegen Aarau ernüchternd ist. In den bisherigen drei Spielen verlor

er dreimal. Am 10. April unterlag Winterthur gegen den FCA im Brügglifeld 0:3. Am 30. April setzte es in

der Schützenwiese eine 0:2-Pleite ab. Und am 30. Juli gewann der FCA in Winterthur 2:1. In dieser Partie gerieten Schällibaum und Christ aneinander und lieferten sich ein heftiges Wortgefecht. Freunde werden die Zwei in diesem Leben nicht mehr: Was passiert wohl heute ? (ruku)