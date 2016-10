Das Aargauer Kantonalschützenfest wird im nächsten Jahr zum vierten Mal im Bezirk Zofingen ausgetragen. Bereits 1886 war der Bezirk erstmals Austragungsort, dann wieder im Jahr 1920 und zum letzten Mal 1978. 39 Jahre danach folgt nun also der nächste Streich, für den der ganze Bezirk Zofingen verantwortlich zeichnet. Nebst Zofingen selbst, kann nämlich auch in Aarburg, Brittnau, Kölliken, Muhen, Reitnau und Staffelbach geschossen werden. Der Anlass wird also ein grosses Projekt, bei dem sich die vielen Vereine im Bezirk zusammen engagieren.

Ursprünglich «Kantonalschiessen»

Das erste Aargauer Kantonalschützenfest fand 1878 in Muri statt, wobei sich das «erste» eigentlich nur auf den Beginn der Nummerierung bezieht. Bereits 1838 wurde nämlich die Aargauische Kantonalschützengesellschaft (AKSG) als Vereinigung der Schützen des Kantons Aargau gegründet. Gemäss Statuten war die jährliche Durchführung eines «Kantonalschiessens» vorgesehen.