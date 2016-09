Schon wieder herrschte in der Schachenhalle Hochstimmung. Szenenapplaus gab es, immer wieder begeisterte das Heimteam. Das zuvor in sechs Meisterschaftspartien siegreiche Wacker Thun war zu Gast. Doch die routinierten, eingespielten Berner Oberländer kamen nie dazu, den Gastgebern das Spiel aufzuzwingen. Im Gegenteil. Der HSC war es, der den Favoriten zum Rätseln brachten, sie am Schluss gar auf die Verliererbahn zwangen.

Nie lag Suhr Aarau während den 60 Spielminuten im Rückstand. Nur am Anfang gab es vier Mal Gleichstand, dann erarbeitete und verwaltete die Heimequipe ein Polster von zwei bis drei Toren. Nach der Pause schien sich das Blatt zu wenden. Nach weniger als vier Minuten der zweiten Hälfte hatten die Berner Oberländer den Rückstand wettgemacht. Der Umsturz glückte nicht. In Führung ging Wacker nie.

Vielmehr leitete der einmal mehr brillante HSC-Torhüter Mihailo Radovanovic mit einer weiteren Glanzparade bei einem Gegenstoss die Siegsicherung ein. Plötzlich bestand in der 46. Minute wieder ein Polster von drei Treffern.

Thun muckt auf

Nun liess sich die Hochspannung der Berner kaum mehr steigern. Sie mobilisierten sämtliche Energie zur Korrektur. Und diese schien plötzlich greifbar, als der zuvor bei vier Siebenmetern erfolgreiche Ilan Baumann scheiterte (57.) Doch vor allem Radovanovic legte sein Veto ein und brillierte ein ums andere Mal. «Heute machte es wirklich Spass», sagte der 24-Jährige. Dass er zum Ende der ersten Hälfte wegen eines Volltreffers an den Kopf kurz benommen zu Boden gesunken war, tat er mit einem Lächeln ab: «Offenbar hatte ich dies benötigt, um noch wacher, noch besser zu werden.» Und grösseres Gewicht hatte seine Beurteilung: «Heute spielten wir mit 100 Prozent Herz.»

Mit Freude zur Kenntnis nahm dies Coach Misha Kaufmann. Er betonte: «Wir setzten mit unserer aggressiven 5:1-Deckung die Thuner unter Druck und konnten sie erfreulich gut kontrollieren.» Dies führte zum erwarteten und vorbesprochenen Nervöswerden. Mit gezielten Wechseln und voller Konzentration gelang es, die Stabilität in der Deckung bis zur Schlussphase aufrecht zu erhalten.

Umgesetzt hat die Mannschaft auch die Vorgaben in der Offensive. Sie spielte lange, diszipliniert und verhinderte die gefürchteten Thuner Gegenstösse. Trotzdem blieb Kaufmann auf dem Boden: «Erstens hätte die Partie Mitte zweiter Hälfte auch kippen können, und nicht zu vergessen: Mit Lenny Rubin und Nicolas Raemy fehlten Thun zwei Leistungsträger.»