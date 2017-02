In Wohlen herrscht ein Mangel. Nicht an Qualität, sondern an Platz. Fünf Innenverteidiger sind momentan im Kader. Egal ob Florian Stahel, Sead Hajrovic, Davide Giampà, Noah Loosli oder Yannick Schmid – alle hegen zu Recht Ambitionen auf einen Platz in der Startformation. Das Spielsystem von Trainer Francesco Gabriele sieht jedoch nur deren drei in der Innenverteidigung vor.



Davide Giampà, ist das heute die stärkste Abwehr, die Wohlen je hatte?

Davide Giampà: Das ist schwierig zu sagen. Ich meine in den letzten Jahren verteidigten auch Spieler wie Alban Pnishi oder Mario Bühler in Wohlen – beide spielen heute in der Super League. Aber klar, sowohl die Qualität als auch der Mix aus Routine und jungem Blut ist mehr als ansprechend.

Sie sind fünf Innenverteidiger, die um drei Plätze kämpfen. Es wird Unzufriedene geben.

Giampà: Das ist immer so. Wichtig ist, dass sich jeder Einzelne nun vergegenwärtigt, dass die Welt nicht gleich untergeht, wenn er am Sonntag in Neuenburg nicht in der Startformation steht.

Viele sagen, dass Stahel und Hajrovic gesetzt sind, was sagen Sie dazu?

Noah Loosli: Wenn sie beide ihre gewohnte Leistung abrufen, dann ist es normal, dass sie spielen. Wir Jungen müssen dem Trainer dann eben noch mehr das Gefühl geben, dass er nicht um uns herumkommt.