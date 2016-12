Es ist schon eine Weile her, aber rekonstruieren kann Marko Bicvic diesen Moment noch immer detailgetreu: Diesen Tag im Januar 2010, an dem ihm Basel-Trainer Thorsten Fink mitteilt, dass er mitkommen dürfe ins Wintertrainingslager der ersten Mannschaft. Da war sie endlich, die Chance bei den Profis. Ebenso die Gebrüder Granit und Taulant Xhaka sowie Janick Kamber. Die Hoffnungsvollsten im Basler Nachwuchs eben. Bicvic, eigentlich im Mittelfeld beheimatet, wird von Fink gefördert – allerdings in der Verteidigung, weil dort Personalmangel herrscht. Der damals 18-Jährige aber fühlt sich in der Defensive nicht wohl. Bald wird das Projekt sistiert. Der FC Basel kehrt zurück in die Schweiz und Bicvic in die U21. Er brilliert zwar auch im Folgejahr, die Aussichten auf einen Platz im Profiteam aber werden nicht besser. Auch, weil ein guter Kumpel gleichzeitig bei den Profis auf genau seiner Position glänzt. Sein Name: Granit Xhaka. «Ich derweil wurde immer vertröstet, deshalb habe ich irgendwann die Geduld verloren und suchte mir einen Klub», blickt Bicvic zurück. Mehr als sechs Jahre später sitzt er in einem Restaurant in Wohlen, wo er mittlerweile auch spielt. Realistisch scheint der FC Basel als Arbeitgeber längst nicht mehr. Aus ihm ist kein Xhaka geworden. Challenge League statt Champions League.

Bicvic sieht sich deshalb nicht als Gescheiterter. Die fehlende Geduld ist aber so ein Punkt, über den er sich immer wieder Gedanken macht. Er fragt sich, was passiert wäre, wenn er im Juni 2012 nicht nach Locarno gegangen wäre. Dorthin, wo er so zuverlässig auf dem Rasen lieferte und dafür doch so unzuverlässig vom finanziell gebeutelten Klub entlöhnt wurde. Bicvic liess seinen Kontrakt im Sommer 2014 auslaufen – ohne Anschlusslösung. Anfragen gab es zwar. Auch von seinem heutigen Trainer in Wohlen. «Doch damals, als Francesco Gabriele in Lausanne war, wollte die Klubführung lieber welsche Spieler.» Der Wechsel kam nicht zustande. So stand Bicvic ohne Arbeitgeber da, musste sich während sechs Monaten im Einzeltraining fithalten. Eine Herausforderung für seine Selbstdisziplin. «Etwa einen Monat konnte ich mich aufraffen, dann ging es einfach nicht mehr.» Bicvic verreiste in die Ferien, um sich vom psychischen Stress zu distanzieren. «Doch es half nichts, ich wurde nur noch deprimierter.» Dazu kam, dass sich seine Serie von gescheiterten Transfers fortsetzte: Dynamo Dresden wollte ihn, Mainz 05 – ohne Vollzug.

Anfrage aus Wohlen war eine Erlösung

Nach Monaten des Leidens heuerte Bicvic im Januar 2015 in Schaffhausen an. Bis letzten September war er in der Nordschweiz. Aber mit Trainer Axel Thoma stimmte die Chemie nie wirklich. Nach Siegen wurde plötzlich nur Bicvic im nächsten Spiel auf die Bank gesetzt, als Auswechselspieler lief er sich Halbzeiten lang warm und wurde doch nicht eingesetzt. «Am Ende wurde ich provoziert und schikaniert, deshalb war die Anfrage aus Wohlen eine Erlösung.»

Im September bemühte sich Gabriele wiederum um die Verpflichtung des 25-Jährigen. Diesmal klappte es. Er soll die Abgänge von Joël Geissmann und Simon Grether im Zentrum vergessen machen. Bisher ist das nicht schlecht gelungen. «Meinen Einfluss in die Offensive will ich aber noch verstärken.» Als Vorbild dient ihm wohl auch die Spielweise seines Freundes Granit Xhaka, mit dem er sich bis heute wöchentlich austauscht. Heute nun geht es für Bicvic gegen seine Ex, gegen Schaffhausen. Ihr will er zeigen, dass sein Weggang für sie vor allem eines ist: ein Verlust.