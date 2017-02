28. Minute: Das Wohler Pressing in der Offensive zeigt Wirkung: Pacar luchst einem Winterthurer an der Seitenlinie den Ball ab und lanciert in der Mitte Castroman. Dieser lässt einen Gegenspieler ins Leere laufen und hämmert den Ball dann nur an die Latte. Die Krönung fehlte also — noch.