Der Aargauer Tobias Meier setzte in Uster bei den Judo-Weltmeisterschaften des Militärsportverbandes CISM das Ausrufezeichen aus Schweizer Sicht. Meier gewann am dritten und letzten Tag in der Kategorie bis 90 kg die Bronzemedaille, nachdem er im Halbfinal dem Chinesen Wei Wang unterlegen war.