Immerhin eine Medaille. Die Erleichterung im Lager der Oberentfelderinnen war nach dem verwandelten Matchball im Bronzespiel gegen Embrach gross. „Wir sind als vierplatzierte Mannschaft in diesen Finalevent gestartet und haben eine Medaille geholt. Damit müssen wir zufrieden sein. Vor allem wenn man in Betracht zieht, dass wir katastrophal in die Saison gestartet sind und uns nur ganz knapp für den Finalevent qualifizieren konnten“, ordnet Trainer Benjamin Marti-Suter die Leistung seiner Equipe kurz nach dem Spiel ein.

Der Gewinn der Bronzemedaille war – obwohl das Potenzial im Team unbestritten vorhanden ist - keine Selbstverständlichkeit. Vor allem nicht nach den mässigen Leistungen in der Qualifikation und nachdem die Oberentfelderinnen im Halbfinalspiel vom Samstag einen harten Dämpfer kassierten.

Nach einer intensiven Vorbereitung wollten sie Ligakrösus Jona herausfordern. Doch dieser Schuss ging nach hinten los. Die Oberentfelderinnen schafften es nicht, genügend Druck aufzubauen, und kassierten eine klare 0:3-Niederlage.

Das Glück erzwungen

Und auch im Bronzespiel gegen Embrach starteten sie nicht wie gewünscht. Schnell lagen die Oberentfelderinnen mit 2:6 im Hintertreffen. Doch mit zunehmender Spieldauer konnten sie sich steigern und kämpften sich angeführt von einer stark aufspielenden Andrea Gerber im Angriff zurück ins Spiel.

Den ersten Satz gewannen sie schliesslich mit 11:9. Ein Szenario, das sich in den nächsten beiden Durchgängen wiederholte. Die Oberentfelderinnen gerieten schnell in Rückstand, kämpften sich zurück, waren in den entscheidenden Situationen aber das bessere Team und gewannen am Ende in drei Sätzen. „Wir haben uns durchgebissen und das Glück auf unsere Seite gezwungen. Das ist eine Qualität, die wir uns in den letzten Monaten erarbeitet haben“, so Marti-Suter.

Dem Exploit Tribut gezollt

Eine zweite Medaille gabs für den STV Oberentfelden aber nicht zu bejubeln. Und das obwohl die Männer im Halbfinal drauf und dran waren, die grosse Überraschung zu schaffen. Gegen Qualifikationssieger Diepoldsau führten die Oberentfelder völlig unerwartet mit 3:1-Sätzen, mussten sich dann aber trotzdem mit 3:4 geschlagen geben.

Das war nicht nur eine bittere Niederlage, sondern auch eine Niederlage, die viel Kraft gekostet hatte. Kraft, die im gestrigen Bronzespiel sichtbar gefehlt hat. Die Oberentfelder konnten zu keinem Zeitpunkt mit dem Gegner Elgg-Ettenhausen mithalten. Dies vor allem, weil der Aufschlag zu schwach war. Gleich mit 0:4 mussten sich die Oberentfelder geschlagen geben und gingen ohne Medaille nach Hause.

Obwohl die Lokalmatadoren beim Finalevent in Siggenthal in den Finalspielen nicht vertreten waren, zogen die Organisatoren der Männerriege Endingen ein positives Fazit. „Wir hatten an beiden Tagen erfreulich viele Zuschauer in der Halle, die Zusammenarbeit mit Beat Anliker und seiner Crew im GoEasy verlief perfekt und wir haben spektakulären Faustballsport geboten bekommen“, so OK-Mitglied Koni Keller. Bei den Frauen hat der TSV Jona den Titel gewonnen, bei den Männern schwang Diepoldsau oben aus.