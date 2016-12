Wir sind in einem luftleeren Raum», sagte Alfred Schmid kürzlich in einem Interview. Der Präsident des FC Aarau sprach damit den sich seit Jahren verzögernden Bau des Stadions im Torfeld Süd an. In einem luftleeren Raum befindet sich der FC Aarau nach der ersten Saisonhälfte nicht nur in Sachen neuem Stadion, sondern auch im sportlichen Bereich.

Die folgenden Zahlen sprechen Bände: Mit 26 Punkten aus 18 Spielen ist die Mannschaft auf Rang vier klassiert. Der Zug nach vorne ist mit dem Alleingang des souveränen Tabellenführers FC Zürich längst abgefahren. Und die 13 Punkte Vorsprung auf den Letzten FC Schaffhausen sind in Sachen Abstieg ein beruhigendes Polster.

Für den FC Aarau war die Vorrunde ein Auf und Ab. Nach einem guten Start wurden im Heimspiel gegen den FC Zürich Ende September die Weichen in Richtung Mittelfeld und in Richtung Mittelmass gestellt. Der späte Gegentreffer zum 1:1 wegen eines kuriosen Eigentores von Captain Sandro Burki war der Auftakt einer Phase mit Pleiten, Pech und Pannen. Die Mannschaft verlor fünf von acht Spielen.

Der schwärzeste Tag der Vorrunde war der 22. Oktober. An diesem Samstag verlor die Mannschaft in Chiasso 1:3. Im Wissen, dass die Tessiner in der Vorrunde acht von neun Heimspielen verloren haben, mutet diese Niederlage beinahe grotesk an.

Der FC Chiasso ist für Aarau in dieser Saison sowieso ein Albtraum. Erinnern Sie sich an den Saisonauftakt? An das 1:1 im Brügglifeld? Damals verlor die Mannschaft von Trainer Marco Schällibaum gegen den als Abstiegskandidaten Nummer eins gehandelten Klub aus dem Tessin einerseits zwei Punkte, anderseits sahen mit Olivier Jäckle und Geoffrey Tréand zwei Spieler wegen Tätlichkeiten die rote Karte.