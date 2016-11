Einfach wird es für den FC Wohlen am Samstagabend (Anpfiff 17.45 Uhr) gegen den FC Winterthur nicht. Einerseits darf Trainer Francesco Gabriele das Spiel wegen einer Sperre nur von der Tribüne aus verfolgen, andererseits fällt nun auch noch eine wichtige Abwehrstütze wochenlang aus.

GC-Leihgabe Noah Loosli hat sich in der Nationalmannschaftspause einen Bänderriss am Knöchel seines rechten Fusses zugezogen. Die Verletzung erlitt der Junioreninternationale am Dienstag, 15. November, in einem Spiel mit der U20-Nationalmannschaft gegen Italien. Loosli dürfte vier bis sechs Wochen ausfallen.