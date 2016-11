Was ist Motivation? Wenn Sie sich diese Frage stellen, ist es vielleicht schon zu spät. Dann leiden Sie womöglich bereits unter Motivationsschwankungen oder sogar kompletter Demotivation. Motivation bezeichnet man nämlich das auf emotionaler Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen. Das heisst: ohne Ziele, keine Motivation!

Für die richtige Motivation braucht es Körper und Geist. Sie müssen zusammenspielen, wenn es schneller, besser, effizienter und vor allem erfolgreicher werden soll. Werden wir konkret, kommen wir zum FC Aarau: Was ist, wenn der Kopf eines Spielers sagt, dass 14 Punkte Rückstand auf den FC Zürich nach etwas mehr als einem Drittel der Meisterschaft im Kampf um den Aufstieg in die Super League nicht aufzuholen sind? Was ist, wenn Körper und Geist nicht bereit für diese Aufholjagd sind? Ist dann Hopfen und Malz verloren?

Marco Schällibaum staunt über die Gedankengänge des Reporters. «Es ist interessant», sagt der Trainer des FC Aarau. «In den Tagen vor der Partie beim FC Zürich habe ich mich ebenfalls mit Motivation beschäftigt.» Und was ist dabei heraus gekommen? «Der Mensch muss jeden Tag motiviert sein», sagt Schällibaum. «Er muss sich bewegen, verbessern und entwickeln. Die Motivation des FC Aarau bis zur Winterpause ist es, einen Platz in den Top 3 zu erreichen. Das habe ich den Spielern klargemacht. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn alle eine professionelle Einstellung haben und bereit sind, an ihre Leistungsgrenze zu gehen.»

Burkis fatales Eigentor

Um die Spieler zu motivieren, ja anzustacheln, sprach Schällibaum über die schlechten Resultate im Oktober. «Wir haben zwar im Cup Lugano geschlagen, aber in der Meisterschaft aus vier Spielen gegen den FC Zürich, Servette, Wil und Chiasso gerade mal einen Zähler geholt. Danach folgte das 1:1 gegen Winterthur. Das ist einfach zu wenig.» Eingeleitet wurde die schlechte Phase durch das Eigentor zum 1:1 in der 94. Minute gegen die Zürcher. Erinnern Sie sich? Marco Thaler wollte den Ball in der Nachspielzeit aus der Gefahrenzone schlagen. Stattdessen flog das Leder an Sandro Burkis Rücken – und von dort ins Tor. Eine unglückliche, eine sehr unglückliche Szene! «Dieses Scheisstor Sekunden vor Schluss hat uns allen wehgetan», blickt Schällibaum zurück. «Es war sicherlich der Hauptgrund für die Minikrise, in der wir dreimal in Folge verloren haben.»

Für Schällibaum ist klar, dass sich die schlechte Oktober-Bilanz im November und Dezember nicht wiederholen darf. Der 54-Jährige hat seiner Mannschaft in den vergangenen Tagen klargemacht, dass er in den verbleibenden fünf Spielen vor der Winterpause gegen den FC Zürich, Schaffhausen, Xamax, Wohlen und Le Mont keinen Schlendrian dulden wird. «Natürlich sind wir enttäuscht, dass der Rückstand auf den FCZ schon so gross ist», sagt Schällibaum. «Aber das darf kein Grund sein, um im Schlussspurt der Vorrunde nachzulassen. Ich will am Sonntag im Letzigrund gegen die Überflieger der Challenge League einen FC Aarau mit Leidenschaft und Herzblut sehen. Nur so können wir etwas erreichen.»

Etwas erreichen will auch Raimondo Ponte. Für den Sportchef des FC Aarau ist der Ausdruck Motivationsproblem ein Fremdwort. Natürlich steht im Fussball der Erfolg der Mannschaft im Vordergrund», sagt Ponte. «Natürlich ist der Aufstieg in die Super League wegen des grossen Rückstands auf den FCZ in weite Ferne gerückt. Aber für einen Profi gibt es auch noch andere Reizpunkte als der Teamgedanke.» Welche denn? «Einerseits geht es für jeden einzelnen Spieler darum, sich in den Trainings für einen Platz in der Startformation aufzudrängen. Anderseits geht es um Prämien und vor allem um neue Verträge. Ein Berufsfussballer muss sich im Klaren sein, dass ihm nichts, aber auch gar nichts geschenkt wird. Da spielt es keine Rolle, ob eine Mannschaft Erster, Fünfter oder Zehnter ist.»