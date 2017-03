Verletzungen können im American Football nie ausgeschlossen werden. Während den offiziellen Spielen ist daher immer ein Arzt oder Rettungssanitäter vor Ort. Verletzungen können aber auch während den Trainings, in denen nicht immer auf Fachpersonal zurückgegriffen werden kann, vorkommen.

Deshalb ist es den Argovia Pirates ein grosses Anliegen, dass die Coaches über ein Grundwissen in erster Hilfe verfügen, damit diese im Notfall richtig reagieren und die Spieler bestmöglich versorgt werden können.

Üben in Rollenspielen

Am Dienstagabend kamen daher 13 Trainer, Spieler und Helfer der Argovia Pirates in den Genuss einer Ausbildung in erster Hilfe bei Notfällen beim Sport. Der Kurs wurde eigens für die Pirates vom Samariterverein Aarau West organisiert. Unter der fachkundigen Leitung von Stefan Piot wurden Themen wie Verhalten im Notfall, Alarmierung, BLS-AED Schema, Herzinfarkt, Hitzschlag und Sportverletzungen erarbeitet.

Die Pirates im Kurs: