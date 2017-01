Die Frauenequipe von Trainer Benjamin Marti-Suter wusste bereits vor der Partie, dass das Duell mit Schlieren, dem direkten Konkurrenten im Kampf um die Teilnahme am Finalevent, entscheidend sein würde. Entsprechend starteten die Oberentfelderinnen etwas nervös in dieses kapitale Spiel. „Es war eine Partie mit vielen Auf- und Abs auf beiden Seiten. Man merkte, dass es für beide Teams um viel ging“, so Marti-Suter.