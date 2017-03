5000 Fans fieberten am Montagabend im Brügglifeld dem Match zwischen dem FC Aarau und dem FC Zürich entgegen. Dann passierte das, was nicht passieren darf: Nicht einmal, nein gleich zweimal verschwand das Stadion in kompletter Dunkelheit. Fazit: Frustrierte Fans, eine drohende Forfait-Niederlage für den FC Aarau und eine riesige Blamage für den Fussballclub und den Stadionbetreiber.

Die düsteren Szenen im Aarauer Brügglifeld in Bildern: