Lassen wir zuerst den Speaker der Lakers zu Worte kommen: «Das war ein sensationelles Handballspiel, da war alles dabei, was den Handball so spannend und gut macht! Als Beispiel sollen die leider wenigen Zuschauer (100) erwähnt werden, die aber so mitgegangen sind, dass man meinen konnte, die Halle sei voll!»

Diese Aussage fasst das Spiel so gut zusammen, dass man eigentlich Freude haben sollte und auf die weiteren Aufgaben blicken – aber halt – da ist schon noch einiges aufzuarbeiten!

Zwei-Tore-Vorsprung in der Verlängerung

Nach 64 Minuten und 50 Sekunden (also zehn Sekunden vor dem Seitenwechsel in der Verlängerung) schoss Philipp Seitle sein 13. Tor zum Zwei-Tore-Vorsprung des STV Baden (29:31). Dieses Resultat hatte auch noch in der einminütigen Halbzeitpause Bestand!

Zwei Tore im Vorsprung und den Vorteil des Balles beim Anspiel zu den letzten fünf Minuten! Nehmen wir es vorweg: Das 31. Tor war das letzte der Badener an diesem Abend, denn in den letzten fünf Minuten wurde drei Mal beim Abschluss nicht getroffen, und drei Mal beging man technische Fehler. Aus, vorbei, mit zwei Toren Unterschied verloren, denn die Seebuben skorten in diesen denkwürdigen fünf Minuten noch vier Mal!

Revanche in der Meisterschaft?

Ein absolutes Wechselbad der Gefühle; eine Niederlage, die eigentlich niemand verdient hätte! Schade, aber bereits in zwei Wochen haben die Stadtturner die Möglichkeit, an gleicher Stätte zwei Punkte für die Meisterschaft zu entführen...

Zum Verlauf des Spieles: Stäfa hatte das ganze Spiel hindurch nie mehr Vorsprung als drei Tore (mehrmals). In der 47. Minute dann das erste Mal Gleichstand, nach 51 Minuten aber wieder Dreitorevorsprung Stäfa (26:23) – eine Sekunde vor Schluss Seitle zum 27:27 Gleichstand – Verlängerung – Ausgang bekannt!

Ein Ende der Verwirrung um neue Regeln

Ein paar Worte müssen an dieser Stelle unbedingt über die neuen Regeln des Internationalen Handball Verbandes verloren werden, denn an diesem Spiel kam alles zum Tragen: