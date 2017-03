Aufstehen will der FC Wohlen nun, sich nach der Krise im Spätsommer ein zweites Mal in dieser Saison von einer einschneidenden Niederlagenserie rehabilitieren. Der Druck, Punkte liefern zu müssen, könnte nächstes Wochenende in Chiasso vielleicht schon weg sein. Wils Kapitulation wird in dieser Woche erwartet. Doch für den FC Wohlen geht es um mehr als nur den Ligaerhalt. Um ziemlich viel Geld genau genommen.

Ab diesem Sommer werden den Challenge-League-Klubs dank den neuen TV- und Marketingverträgen insgesamt 6,5 Millionen Franken ausgeschüttet. Also mehr als doppelt so viel wie bis anhin. Die Entschädigungen setzen sich aus drei Säulen zusammen: einem solidarischen Sockelbetrag, der allen Klubs 500 000 Franken einbringt, einer abgestuften Ranglistenprämie und einer weiteren Entschädigung, wenn die technischen Vorgaben eingehalten werden.

Heute für morgen spielen

Wird der Wiler Konkurs also Tatsache, stehen die Freiämter vor allem für ihren Buchhalter auf. Je besser die Rangierung, desto höher wäre dieser Zuschuss. Bliebe Wohlen bis zum Ende der Saison auf Rang acht, so gäbe es maximal eine Entschädigung von 600 000 Franken. Scheidet Wil wie erwartet aus dem Meisterschaftsbetrieb aus, wäre bei einer idealen Restsaison Platz fünf noch möglich.